Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Цель нынешнего визита Североатлантического совета (NAC) в Грузию — усиление, упрочение и углубление нашего сотрудничества с Грузией, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер в Батуми, где 3 октября проходит очередное заседание комиссии НАТО — Грузия.

Ее вступительное обращение к участникам заседания было традиционным и содержало все те призывы, которые постоянно звучат в обращениях представителей альянса, адресованных Грузии и — одновременно — России.

«Грузия — близкий партнер НАТО, и мы даем высокую оценку тому вкладу, который Грузия вносит в сферу евроатлантической безопасности. В последние годы лидеры альянса подтвердили приверженность решению Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО. Мы продолжаем призывать Россию вывести свои войска из оккупированных регионов Грузии, проявить уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ», — таким обращением открыла замгенсека альянса заседание комиссии.

По информации МИД Грузии, в рамках визита делегация Североатлантического совета проведет встречи с президентом, премьер-министром, председателем парламента Грузии, а также с депутатами парламента, представителями исполнительной власти и неправительственного сектора. Делегация НАТО посетит Батумский морской порт и корабли службы береговой охраны Грузии, а Роуз Гетемюллер прочитает лекцию в Батумском государственном университете.

Нынешний визит делегации Североатлантического альянса — пятый по счету, что в МИД Грузии считают беспрецедентным фактом тесных отношений между НАТО и страной, не являющейся его членом.

Напомним также, что ранее бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен в интервью Общественному телевидению Грузии недвусмысленно намекнул, что если Грузия и будет принята в альянс, то действие пятой статьи устава организации не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию.

Комиссия в формате НАТО — Грузия была создана вскоре после августовской войны и функционирует с сентября 2008 года.