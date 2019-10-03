Киев, , 15:53 — REGNUM Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2143−3 о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», который создает систему организации местного самоуправления в столице, о которой говорили ещё большевики. Об этом 3 октября в кулуарах Верховной рады заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко.

«Сегодня большой день, потому что закон, о котором говорили большевики, сделали депутаты, которые никогда не сидели в Раде, чтобы в Киеве возобновилось нормальное европейское самоуправление… У нынешней политической власти есть желание и воля вернуть киевлянам то самоуправление, которое существует в Харькове, в Одессе, в Днепре. Он закладывает новые европейские сенсы, чтобы киевляне могли пользоваться элементарными правами: правами на воду, на нормальные дороги, на нормальные садики, на защиту», — сказал Ткаченко.

Он раскритиковал киевскую власть за хаотичную застройку столицы, неспособность достроить Шулявский мост, отсутствие горячей воды, проблему с детскими садиками.

«Этот закон дает толчок, чтобы в районных советах, которые возобновляются, киевляне имели возможность на районном уровне влиять на свой бюджет. Этот закон четко разделяет всю систему власти в городе между центральной власть, киевским мэром и киевским советом, который будет работать на постоянной основе», — добавил Ткаченко.

По его совам, документ расширяет полномочия мэра Киева, а глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) будет наделен «функциями префекта, как в некоторых европейских странах».

«Мэр будет сильным, потому что ему возвращаются те полномочия, которые сейчас существуют во всех других городах Украины. Это полномочия определять стратегию города, полномочия распоряжаться средствами и т.д. Сейчас эти полномочия объединены в двух должностях — главы КГГА и мэра», — уточнил Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект №2143−3 о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве». Документ восстанавливает районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов Киева. Предлагается разделить полномочия и должности Киевского городского головы и председателя КГГА.

Так, мэр Киева будет возглавлять Киевский магистрат — исполнительный орган Киевского горсовета, председательствовать на его заседаниях. При этом председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.