Киев, 3 октября 2019, 15:53 — REGNUM Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2143−3 о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», который создает систему организации местного самоуправления в столице, о которой говорили ещё большевики. Об этом 3 октября в кулуарах Верховной рады заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко.
Он раскритиковал киевскую власть за хаотичную застройку столицы, неспособность достроить Шулявский мост, отсутствие горячей воды, проблему с детскими садиками.
По его совам, документ расширяет полномочия мэра Киева, а глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) будет наделен «функциями префекта, как в некоторых европейских странах».
Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект №2143−3 о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве». Документ восстанавливает районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов Киева. Предлагается разделить полномочия и должности Киевского городского головы и председателя КГГА.
Так, мэр Киева будет возглавлять Киевский магистрат — исполнительный орган Киевского горсовета, председательствовать на его заседаниях. При этом председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.