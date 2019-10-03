Сочи, Краснодарский край, , 15:53 — REGNUM Российско-казахстанские отношения успешно развиваются по всем направлениям, товарооборот двух стран находится на достойном уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 3 октября на встрече с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым в Сочи.

Путин отметил, что стороны регулярно обсуждают общую повестку дня и вдаваться в её детали не стоит. Отношения Москвы и Нур-Султана развиваются успешно практически по всем направлениям, для них характерен достойный товарооборот и «очень хорошие» планы дальнейшего развития.

В совместных проектах — и традиционных, и высокотехнологичных — нужно «держать руку на пульсе», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, встречи президента России с рядом иностранных лидеров проходят 3 и 4 октября в Сочи — городе, принимающем заседание клуба «Валдай». Так, 3 октября Путин встретился с королем Иордании Абдаллой II, который отметил важную роль России в процессах на Ближнем Востоке.

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