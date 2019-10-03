Москва, , 15:52 — REGNUM Во время председательства России в Совете Безопасности ООН в сентябре 2019 года тема Сирии оставалась наиболее актуальной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Наиболее острой темой повестки для оставалась Сирия. Западные делегации попытались каким-то образом представить дело таким образом, чтобы минимизировать усилия Астанинского формата. Был поставлен на голосование проект псевдогуманитарной резолюции по ситуации в Идлибе — она фактически защищала террористов», — заявила Захарова.

Она напомнила, что резолюцию завертировали Россия и Китай, при этом альтернативный документ также не получил поддержки. В то же время напряжённые усилия Астанинской тройки позволили объявить о создании Конституционного комитета.

«Это определило характер заседания СБ ООН 30 сентября, которое впервые за долгое время прошло в неконфронтационной атмосфере», — указала она.

В целом на фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке, целый ряд заседания Совета был посвящён обстановке в этом регионе, добавила Захарова.