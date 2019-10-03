Москва, , 15:50 — REGNUM В ходе российского представительства в Совете Безопасности ООН в сентябре 2019 года России удалось серьёзно продвинуться в сотрудничестве с африканскими странами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Настроены на наращивание международной поддержки африканских усилий по урегулированию конфликтов на континенте, расширение сотрудничества между ООН и Африканским союзом», — заявила Захарова.

Так, успешно прошло заседание министерского уровня на тему мира и безопасности в Африке, которое Россия организовала совместно с африканскими членами СБ ООН.

«Мероприятие позволило акцентировать вклад России в укрепление архитектуры безопасности в Африке и стало прологом к октябрьскому саммиту Россия — Африка, который состоится в Сочи», — указала она.