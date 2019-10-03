Киев, , 15:56 — REGNUM Окружной административный суд Киева отказался отложить выполнение решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об отмене лицензий телеканала 112.ua, сообщил 3 октября сайт телеканала.

Речь идёт об отмене лицензий пяти региональных компаний, транслировавших канал «112».

Судья посчитал, что истец «не предоставил достаточных доказательств в обоснование заявления, и надлежащих доказательств наличия очевидной опасности причинения вреда».

Напомним, представители телеканала ранее заявляли, что члены Нацсовета целенаправленно блокировали переоформление программной концепции. Кроме того, этот орган в данный момент не легитимен, поскольку его новый состав не был утверждён Верховной радой, отмечали они.

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