Батуми, Грузия, , 15:47 — REGNUM 3 октября на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готмоллер заявила, что Североатлантический союз твердо поддерживает демократические реформы в Грузии. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Роуз Готмоллер Nato.int

Во встрече, которая состоялась в рамках визита Североатлантического совета в Батуми, также приняли участие глава МИД Грузии Давид Залкалиани, министр обороны Ираклий Гарибашвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури, специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай и другие члены делегации.

Стороны обсудили возможные шаги по укреплению практического сотрудничества и партнерства в Черноморском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−5 октября проходит официальный визит представителей Североатлантического совета в Грузию. Делегацию возглавляет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готмоллер, в состав делегации вошли постоянные представители 29 государств-членов Альянса.

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