Ташкент, , 15:43 — REGNUM Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев прибыл с визитом в Узбекистан, сообщили 3 октября в пресс-службе МИД республики.

Планируется, что в рамках визита, который продлится до 6 октября, Амреев проведет встречи в министерстве иностранных дел, министерстве инвестиций и внешней торговли и торгово-промышленной палате республики.

Кроме того, в рамках визита состоится первое в Узбекистане заседание делового совета организации, а также инвестиционный и бизнес-форум с участием предпринимателей из стран — членов Тюркского совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил Нахичеваньское соглашение о членстве в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

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