Париж, 3 октября 2019, 15:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится вечером 3 октября в город Родез на юге страны, сообщает Le Figaro.
Известно, что глава государства должен провести «большие дебаты», посвященные вопросу пенсионной реформы.
Поэтому случаю генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда, крупнейшего французского профсоюзного объединения, Филипп Мартинес раскритиковал дебаты, заявив, что Эммануэль Макрон будет играть роль «учителя в классе».
«Люди задают вопросы, профессор отвечает. Это не дискуссия», — заявил Филипп Мартинес.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции настоял на том, чтобы будущая пенсионная реформа стала предметом «интенсивных консультаций».
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