Брюссель, , 15:32 — REGNUM Власти Великобритании должны сами решать проблемные моменты по Brexit, заявила представитель Европейской комиссии Наташа Берто.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дальнейшая работа по проблемным моментам должна быть проделана, да, но Великобританией», — цитирует ТАСС Берто.

Она напомнила, что это Великобритания покидает Европейский союз, а не наоборот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Евросоюзу стоит проявить гибкость в вопросе Brexit, иначе Великобритания готова покинуть ЕС вовсе без соглашения.

По его словам, Лондон проявил огромную гибкость, чтобы подойти к соглашению о выходе из состава ЕС. Но если европейские коллеги не проявят такой же готовности к сделке, Британии придется 31 октября разорвать отношения с ЕС.

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