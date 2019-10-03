Киев, , 15:43 — REGNUM Обсудить основные условия «формулы Штайнмайера» с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и просчитать, как избежать ответственности за невыполнение ее условий, потребовали от президента Украины Владимира Зеленского представители партии экс-главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС). Об этом 3 октября написал в своем Facebook депутат Верховной рады от данной партии Владимир Арьев.

Народный избранник отметил, что подобные вопросы необходимо обсуждать с профессионалами, а не с кинопродюсерами. Также он заявил, что надо продумать вариант на случай, если условия «формулы» не будут выполнены.

«Надо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности осуществления подписанной формулы, чтобы избежать попыток переложить ответственность за это на Украину», — написал Арьев.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины, Германии и Франции подписали Минские соглашения (Минск-2). Они определяли порядок урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Соглашения предполагали прекращение огня, разведение войск, предоставление особого статуса территориям Донбасса и проведение там местных выборов.

«Формула Штайнмайера» была принята для ускорения реализации Минских соглашений. 1 октября ее подписала в том числе и украинская сторона. Это возмутило ряд националистических сил на Украине. С резкой критикой «формулы» выступил Порошенко, который, будучи украинским президентом заявлял о необходимости соблюдения Минских соглашений.