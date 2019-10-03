Нур-Султан, , 15:28 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель с Днем объединения ФРГ и ГДР, сообщили 3 октября в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев написал в телеграмме, что это событие изменило всю европейскую и мировую историю. Президент считает, что за 30 лет Германия стала примером для других стран в политическом, экономическом и социальном развитии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Берлине на «Мерседес-Бенц Арене» пройдет концерт, посвященный 30-летию падения Берлинской стены. Однако местные СМИ выступили с критикой организаторов концерта, так как 3 октября 1990 года произошло объединение ГДР и ФРГ, а Берлинская стена пала 9 ноября 1989 года.

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