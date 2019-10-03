Ханты-Мансийск, , 15:41 — REGNUM В Югру назначен новый начальник Следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому округу. Им стал полковник юстиции Михаил Мокшин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Указ о назначении Михаила Мокшина был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 сентября 2019 года. Ранее он занимал пост заместителя начальника следственного управления СКР по Камчатскому краю.

Михаил Мокшин родился 1 февраля 1974 года в Тульской области. В 1997 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. До назначения в 2016 году в Камчатский край он занимал пост заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области.

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