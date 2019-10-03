Киев, , 15:34 — REGNUM Боевики, дезертировавшие из ВСУ, а также добровольно сдавшиеся в плен, будут лишены званий. Такое решение приняла Верховная рада 3 октября, сообщил парламентский телеканал «Рада».

Законопроект №1227 поддержали 287 депутатов парламента. Новый закон предлагает считать лиц, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований, или добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в состав Вооружённых сил.

Согласно закону, лицам, подозреваемым в дезертирстве, а также сдавшимся в плен, во время следствия не выдаётся денежное обеспечение, на них также не распространяются предусмотренные законом социальные гарантии.

В случае вынесения оправдательного приговора, все виды обеспечения и гарантии восстанавливаются.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, с января по октябрь 2019 года с позиций ВСУ в Донбассе сбежали 474 человека.

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