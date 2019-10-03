Сочи, Краснодарский край, , 15:25 — REGNUM России принадлежит важная роль в ближневосточных процессах. Москва способствует мирному процессу в Сирии, заявил король Иордании Абдалла II в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях форума клуба «Валдай» в Сочи.

По его словам, без России многие процессы, например, сирийское урегулирование, не получили бы развития. Иордания рада видеть сильное присутствие России в регионе и следовать рекомендациям Москвы во многих вопросах.

Абдалла II поблагодарил российского лидера за поддержку и королевства Иордания, и Ближнего Востока в целом. Он напомнил, что его личные отношения с Путиным длятся уже 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России назвал Иорданию важным партнером на Ближнем Востоке. Он отметил, что в минувшем году товарооборот между странами вырос в 3,8 раза.

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