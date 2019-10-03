Киев, , 15:16 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре своему предшественнику Юрию Луценко, сообщило 3 октября информационное агентство «Украинские новости».

Решение о выговоре Луценко вынесла квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 13 сентября 2019 года. Выговор был подписан 19 сентября, Луценко получил его как прокурор Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное бюро расследований Украины завело дело против Луценко, подозревая его в содействии нелегальному игорному бизнесу на территории Украины.

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