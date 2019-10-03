Бишкек, , 15:11 — REGNUM В правительстве Киргизии опровергли обвинение в саботаже принятия законопроекта «О запрещении деятельности, связанной с геолого-поисковыми, геологоразведочными работами, разработкой урановых, ториевых месторождений в Киргизии». Об этом 3 октября сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

Отмечается, что официальное заключение правительства было одобрено 24 июня 2019 года. Оно было направлено на имя лидера парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова.

В заключении говорится, что правительство поддерживает данную инициативу, но предлагает доработать документ и учесть предложения редакционного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Алмамбет Шыкмаматов заявил, что правительство республики саботирует законопроект о введении в стране моратория на добычу урана. Депутат добавил, что проект был направлен в правительство четыре месяца назад, но официального заключения пока не поступало.

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