Брюссель, , 15:09 — REGNUM Высший суд Евросоюза вынес решение, согласно которому суды ЕС могут требовать от Facebook удаления нелегального контента, в том числе в случае, если он размещен не в интернет-сегменте страны. Об этом 3 октября сообщил портал Engadget.

Решение было вынесено в рамках процесса, основанием для которого послужил иск австрийского политика Эвы Главишник-Пичек, которая добивалась удаления оскорбительного комментария из ирландского Facebook.

Европейский суд заявил, что законы ЕС не запрещают судам приказывать хост-провайдеру, такому как Facebook, удалять незаконные комментарии. Кроме того, законодательство ЕС допускает возможность распространения таких решений на весь мир «в рамках соответствующего международного права».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направила в адрес руководства Facebook вопросы, касающиеся соблюдения российского законодательства. Комиссия сделала это в рамках расследования по поводу опубликованных в соцсети призывов к участию граждан России в несанкционированных акциях протеста.

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