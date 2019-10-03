Агентство Синьхуа по итогам празднования 70-летия создания КНР и установления между СССР и Китаем дипломатических отношений, 3 октября публикует материал, посвящённый динамике развития двусторонних связей Москвы и Пекина. В нём нынешний уровень отношений характеризуется как «беспрецедентно высокий» и «отправная точка более глубокого сотрудничества и еще большего вклада в мир и процветание во всём мире».

Пекин, , 14:50 — REGNUM Подчеркивается важнейшее значение июньского визита в Москву партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина, который вывел отношения на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Упоминается о визите в Россию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и подписанные по его итогам пакет важных межправительственных документов. Указываются приоритетные сферы торгово-экономического и научно-технического и технологического сотрудничества: инвестиции, сельское хозяйство, энергетика, гуманитарные и культурные обмены, коммуникации, космическая и авиационная отрасли, наука и техника в целом.

Внимание обращается на рост товарооборота между Россией и КНР, который увеличился с 39 млрд долларов в 2009 году до 207 млрд в 2018, а также на перспективы дальнейшего развития этой тенденции с достижением объемом взаимной торговли к 2024 году 200 млрд долларов. Это будет обеспечено, говорится в материале, с помощью реализации стратегических проектов.

Отдельно отмечается отказ Москвы и Пекина от блоковой политики и конфронтации с третьими сторонами, что выводит отношения с двустороннего на глобальный уровень, придавая им роль фактора мира и стабильности во всём мире. Россия и Китай продолжат тесное взаимодействие по глобальным вопросам, отстаивая международное право, свободу торговли и принцип многосторонности.

Важное внимание уделено сопряжению проектов ЕЭАС и «Пояса и пути», которое укрепляет внутриевразийские связи, делая большой и важный шаг по пути формирования Большого континентального партнерства. Добавим, что совсем недавно, комментируя эти процессы, президент России Владимир Путин призвал к участию в таком широком партнерстве и страны Европейского союза.