Как заявил министр по гуманитарным вопросам Польши Михал Вос, африканские студенты, проходящие обучение в Университете имени кардинала Стефана Вышинского (UKSW) в Варшаве, не останутся в Польше, а вернутся к себе в Африку, где составят местную элиту. Как сообщает «Польское радио», министр выступил с речью на прошедшей в UKSW церемонии, посвящённой жертвам актов насилия из-за вероисповедания.

Варшава, , 14:44 — REGNUM «Поддержка религиозных меньшинств в мире, тех, кого преследуют, является для польской администрации, польского правительства очень важной темой», — подчеркнул министр.

С 2017 года UKSW осуществляет программу для студентов, происходящих из этнических и религиозных меньшинств, прибывающих из мест, охваченных дискриминацией и насилием. Обучение ведётся на английском языке. В 2019 году к обучению приступает уже третья партия студентов. Это 30 человек из стран Африки, в частности из Уганды, Камеруна, Эфиопии и Нигерии.

Программа лекций включает в себя изучение английского языка в области теологии и философии, а также знакомство с польской культурой. Обучение, проживание и стипендии финансируются из госбюджета.

Как пояснил священник Вольдемар Цисло, с 2019 года к занятиям подключатся также студенты из Китая. Их количество пока неизвестно.