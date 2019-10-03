Помощник администратора Программы ООН по развитию (ПРООН) Сюй Хаолян в эксклюзивном интервью Синьхуа отметил большие успехи КНР благодаря политическим инновациям и использованию «позитивных факторов» подходящего времени, удобного расположения и сплоченности народа, сообщает агентство 3 октября.

Пекин, , 14:42 — REGNUM Невиданной инновационной практикой международный чиновник назвал китайскую политику реформ и открытости, связанную с постоянным поиском и внедрением новых путей и способов развития. Однако при всех преимуществах современного Китая, он и сегодня сталкивается с рядом проблем — несбалансированностью развития, состоянием окружающей среды и другими.

Сюй Хаолян подчеркивает высокую оценку положения и роли КНР в международных делах мировым сообществом, его симпатии к китайской идее сообщества единой судьбы человечества.