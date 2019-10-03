Минск, , 14:42 — REGNUM Отношения между США и Белоруссией не зависят от отношений каждой из этих стран с Россией. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Белоруссии Дженифер Мур в интервью порталу tut. by, опубликованному 3 октября.

«Мы не заставляем Белоруссию выбирать между Западом и Востоком или разрывать эти связи», — сказала Мур.

В США понимают, как тесно Белоруссия взаимодействует с Россией в политике и экономике, насколько сильно исторически связаны обе страны, добавила дипломат. Она напомнила, что власти США, однако, одними из первых признали суверенитет Белоруссии в 1991 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск заинтересован в активизации отношений с Вашингтоном. Он также назвал США мировой державой номер один.

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