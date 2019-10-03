Киев, , 14:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не будет отчитываться перед парламентом, и рассказывать детали переговорного процесса с Россией, заявил депутат фракции «Слуга народа» и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко 3 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик сослался на 106 статью конституции Украины, которая гласит, что президент является главным представителем страны на международной арене. Поэтому Зеленский может сам решать, когда ему отчитываться перед Верховной радой.

«Отчеты» президента Украины перед Верховной радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент», — рассказал Яременко.

Он добавил, что Зеленский уже обсудил ситуацию с главами парламентских фракций. Кроме того, он может самостоятельно выбирать тактику ведения переговоров, а её публикация не всегда является полезной, отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала Владимира Зеленского разъяснить парламенту, как Украина будет применять так называемую «формулу Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе. В противном случае, она пообещала, что три парламентские фракции организуют акции протеста против действий украинской власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Три фракции Рады грозят Зеленскому майданом из-за «формулы Штайнмайера»