Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» — трансляция

Президент Российской Федерации Владимир Путин 3 октября прилетел в Сочи для участия в работе международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема пленарной сессии, на которой выступит глава государства — «Мировое устройство: взгляд с Востока».

Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе заседания будут подведены промежуточные итоги обсуждения темы Востока в широком понимании. Помимо Владимира Путина, запланировано участие в пленарной сессии президента Азербайджана, короля Иордании, президента Казахстана и президента Филипп.