ИА REGNUM
Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» — трансляция Севморпуть и РЖД в борьбе за дальневосточную рыбу В Петербурге открыли Фрунзенский радиус метро Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой — трансляция Галичина и радикалы выступают против «формулы Штайнмайера» Эксперт рассказал, что будет «фатальной ошибкой» Зеленского по Донбассу

© 1999-2019 ИА REGNUM

При цитировании информации гиперссылка на ИА REGNUM обязательна

Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается

Об агентстве Размещение рекламы Пресс-центр Медиа-кит Карта сайта RSS
sfo@regnum.ru +7 495 645-80-75
119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1

Свидетельства о регистрации СМИ:

Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» — трансляция

Президент Российской Федерации Владимир Путин 3 октября прилетел в Сочи для участия в работе международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема пленарной сессии, на которой выступит глава государства — «Мировое устройство: взгляд с Востока».

Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе заседания будут подведены промежуточные итоги обсуждения темы Востока в широком понимании. Помимо Владимира Путина, запланировано участие в пленарной сессии президента Азербайджана, короля Иордании, президента Казахстана и президента Филипп.