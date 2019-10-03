«Белоруссия никогда не напрашивалась в миротворцы, никогда не планировала и не собирается им быть. Мы понимаем, что в силу наших размеров, нашего влияния, это невозможно. Но мы готовы сделать все возможное, что в наших силах, для урегулирования этой ситуации на Украине, если нас об этом попросят, и, если об этом договорятся соответствующие конфликтующие стороны», — заявил 27 сентября в Нью-Йорке радиостанции «Голос Америки» глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Министр прокомментировал заявление Александра Лукашенко о готовности направить белорусских миротворцев в Донбасс с возможностью закрыть границу с Россией. Макей отметил, что такое заявление белорусского лидера прозвучало во время недавнего пресс-тура украинских журналистов в Минск. Глава МИД Белоруссии обратил внимание, что «это не новое предложение».

Минск, , 14:30 — REGNUM «Впервые оно было сделано еще в октябре 2014 года. Я вспоминаю в одном из интервью, по-моему, «Евроньюз» президент Белоруссии сказал об этом. Более того, могу Вам сказать уже не по секрету, в свое время президент встречался по этому вопросу с бывшим переговорщиком от России В. Сурковым, встречался и с Л. Кучмой с Украины. Обсуждали возможный вклад Белоруссии в урегулирование этого кризиса. Тогда звучало это конкретное предложение. Но, к сожалению, на то время оно оказалось неприемлемым ни для одной, ни для другой стороны», — поведал глава МИД Белоруссии.

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