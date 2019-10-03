Осло, , 14:29 — REGNUM Сотрудничество между Индонезией и Норвегией в области гуманности и укрепления мира становится все более тесным с проведением межрелигиозного диалога и диалога со СМИ в Осло (Норвегия), сообщает Antara.

Глава департамента по вопросам информации и общественной дипломатии министерства иностранных дел Индонезии Чечеп Хераван заявил, что вопросы прав человека и развитие культуры терпимости являются одними из основных направлений двустороннего сотрудничества между странами.

Известно, что на форуме стороны обсудили проблемы развития; предотвращение распространения нетерпимости и экстремизма, сопровождаемого насилием; свободу прессы и ответственности СМИ, а также использование киберпространства для предотвращения распространения радикальных и ненавистнических высказываний.

Индонезийская делегация также посетила религиозные объекты, в том числе Кафедральный собор и мечеть Аль-Нур в Осло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Осло Тодунг Муля Любис в сопровождении экономического отдела посольства посетил норвежскую компанию-импортера Eco Deco Design.

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