«Стратегическая конкуренция США с Китаем является важнейшим элементом национальной стратегии», — заявил Рэндалл Шривер, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, на мероприятии Брукингского института в Вашингтоне.

Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Мероприятие проходило 1 октября 2019 года, в этот же день Китай праздновал 70-летие со дня создания КНР. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Шривер сказал, что военные США должны адаптироваться, чтобы сдерживать Китай. Он отметил, что в течение многих лет Китай говорил, что к 2049 году он выставит армию мирового класса, и министерство обороны США «принимает эти заявления за чистую монету». «Министерство обороны рассматривает политику Китая в военной сфере как стремление подорвать военные преимущества США», — подчеркнул Шривер.

«Китай работает над тем, чтобы стать выдающейся державой в Индо-Тихоокеанском регионе, одновременно планируя расширить свое присутствие и поддерживать свои возможности подальше от китайских берегов», — добавил он. По мнению Шривера, Китай стремится разместить свои войска и развивать военный потенциал в Африке, на Ближнем Востоке и в западной части Тихого океана.

Рэндалл Шривер сказал, что Соединённые Штаты будут сотрудничать с Китаем там, где это имеет смысл, и противостоять ему, когда возникнет такая необходимость.

Помощник министра обороны США также отметил, что Соединённые Штаты будут полагаться на свою систему альянсов для противодействия китайским достижениям. Соединённые Штаты имеют много союзников по договору в Индо-Тихоокеанском регионе и хорошие отношения со многими другими странами. Американские войска регулярно тренируются и действуют вместе с союзниками и партнерами в регионе. Все это гарантирует, что американские и партнерские силы могут действовать вместе, если возникнет такая необходимость.