Киев, , 14:25 — REGNUM Фракция «Слуга народа» и руководство парламента Украины по требованию Международного валютного фонда сняли с повестки дня вопрос создания временной следственной комиссии Рады по расследованию фактов деятельности Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов. Об этом 3 октября заявил в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«На заседании фракции я поднимал вопрос исключения из повестки дня создание временной следственной комиссии по деятельности руководства Национального банка и Фонда гарантирования вкладов. Мне сказали, что это решение спровоцировано МВФ. Позиция МВФ — расследовать «банкопад», уничтожение сотни банков и сотен миллиардов сбережений украинцев не нужно. Это позиция МВФ и её поддержало руководство Рады. Мне кажется это странным», — сказал Дубинский.

Он также предложил украинцам отказаться от услуг правительства Украины, если страной управляет МВФ.

«Если у нас МВФ решает вопросы, которые касаются государственных органов, то зачем нам Кабинет министров? Зачем мы на них тратим деньги, если есть МВФ, который знает лучше что нам лучше и как нам действовать?» — задался вопросом Дубинский.

Депутат также упрекнул власти за нежелание арестовывать экс-президента, главу фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко. «Нет посадки Порошенко, нет создания временной следственной комиссии по Гонтаревой (бежавшая в Англию экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева — ред.)… Сначала нужно решить эти вопросы, а не рынок земли», — подытожил Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014—2015 гг. на Украине более 90 украинских банков признаны неплатежеспособными и подверглись ликвидации. По данным НБУ, до кризиса активы этих банков составляли около трети активов всей банковской системы. Ранее украинский бизнесмен Константин Жеваго, который лишился банка «Финансы и Кредит», заявил, что все закрытые банки не могли быть «помоечными», как это утверждала Гонтарева. Он напомнил, что регулятор имел рычаги контроля над банковским сектором. Бизнесмен также отметил, что закрытие 92 банков с 40% валюты в банковской системе не имеет примеров в мире с 1945 г.