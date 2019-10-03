Киев, 3 октября 2019, 14:25 — REGNUM Фракция «Слуга народа» и руководство парламента Украины по требованию Международного валютного фонда сняли с повестки дня вопрос создания временной следственной комиссии Рады по расследованию фактов деятельности Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов. Об этом 3 октября заявил в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Он также предложил украинцам отказаться от услуг правительства Украины, если страной управляет МВФ.
Депутат также упрекнул власти за нежелание арестовывать экс-президента, главу фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко. «Нет посадки Порошенко, нет создания временной следственной комиссии по Гонтаревой (бежавшая в Англию экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева — ред.)… Сначала нужно решить эти вопросы, а не рынок земли», — подытожил Дубинский.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2014—2015 гг. на Украине более 90 украинских банков признаны неплатежеспособными и подверглись ликвидации. По данным НБУ, до кризиса активы этих банков составляли около трети активов всей банковской системы. Ранее украинский бизнесмен Константин Жеваго, который лишился банка «Финансы и Кредит», заявил, что все закрытые банки не могли быть «помоечными», как это утверждала Гонтарева. Он напомнил, что регулятор имел рычаги контроля над банковским сектором. Бизнесмен также отметил, что закрытие 92 банков с 40% валюты в банковской системе не имеет примеров в мире с 1945 г.