Вашингтон, , 14:25 — REGNUM ФБР только по форме использует новые способы поиска информаторов, по сути же речь идет о методах, использовавшихся и в середине 20-го века, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 3 октября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя информацию о размещении в Facebook «материалов для вербовки россиян».

Ранее CNN сообщила, что русскоязычные публикации ФБР с призывом поделиться «информацией» появляются в качестве адресной рекламы в лентах тех пользователей, которые находятся в Вашингтоне и его пригородах.

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«Ничего нового тут нет. Когда-то во время войн разбрасывали листовки с самолетов, призывали переходить на свою сторону, обещали еду, кров и безопасность. Изменилась только платформа.

Можно было бы предположить, что ФБР применит таргетированный способ для целевой аудитории. Нет проблемы в том, чтобы определить по геолокации тех, кто был, к примеру, на московских митингах, и показывать такие сообщения именно им.

Тем самым они хотят за небольшую сумму получить постоянных информаторов. И чем ближе к президентским выборам в США, тем чаще мы будем слышать антироссийскую риторику и наблюдать подобные действия», — отметил Андрей Рябых.