Женева, Швейцария, , 14:29 — REGNUM Заместитель начальника Офиса интеллектуальной собственности Республики Корея Чхон Се Чхан принял участие в 59-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), прошедшей в Женеве с 30 сентября по 2 октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках сессии представитель Южной Кореи провел серию встреч с представителями десяти патентных ведомств.

Известно, что встречи прошли с представителями Сингапура, Лаоса, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии, США, Франции, Швеции, а также с представителями Европейского патентного ведомства.

«Результаты сотрудничества вы сможем оценить на саммите патентных ведомств, который состоится в рамках юбилейного саммита Республики Корея и АСЕАН. Мы надеемся, что данные встречи поспособствуют выходу южнокорейских компаний на местные рынки», — отметил заместитель начальника Офиса интеллектуальной собственности.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — международная организация, занимающаяся администрированием ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности, в первую очередь Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений и Парижской Конвенции об охране промышленной собственности.