Официальный Минск заинтересован в активизации отношений с Вашингтоном. Об этом 27 сентября в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопросы государственной радиостанции «Голос Америки».

Нью-Йорк, США, , 14:21 — REGNUM «Для Белоруссии развитие отношений с Соединенными Штатами является очень важным, потому что мы понимаем, что Соединенные Штаты — это держава номер один в мире, и любая страна должна иметь с ними нормальные отношения. Во-вторых, это большой возможный рынок для белорусской продукции. Поэтому для нас имеют очень большое значение, в первую очередь, торгово-экономические отношения, политический диалог с Соединенными Штатами», — сообщил министр иностранных дел постсоветской республики.

Макей поведал также о связях Минска с Вашингтоном: «Контакты с американской стороной здесь были. Но мы разговаривали о других вопросах, в первую очередь, связанных с развитием нашего сотрудничества в каких-то других сферах».

По его словам, важно восстановить дипломатическое присутствие на уровне послов, прерванное 11 лет назад по инициативе Александра Лукашенко. В 2007 году белорусский лидер пообещал «вышвырнуть» посла США Карен Стюарт и вот уже 11 лет посольство этой страны в Минске возглавляет временный поверенный.

«Конкретно речи о сроках возвращения послов не было. Как мы понимаем, требуется определенное время для выполнения соответствующих внутригосударственных процедур и в Белоруссии, и в США. Более того, в США мы понимаем, что это займет более длительный срок. Поэтому мы спокойно смотрим на то, что пока нет конкретной даты, связанной с возвращением послов», — сообщил Макей.

Ранее на эту тему: Глава МИД Белоруссии рассказал о плане сотрудничества с США

Читайте развитие сюжета: В США отрицают фактор Москвы в отношениях с Минском