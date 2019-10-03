Киев, 3 октября 2019, 14:18 — REGNUM Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) подаёт в суд на председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутата от фракции «Слуга народа» Анастасию Красносельскую, которая призналась, что внесла поправки в законопроект о незаконном обогащении под давлением Международного валютного фонда. Об этом 3 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
По его словам, фракция «Слуга народа» находится под внешним управлением.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект №1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и наказание за приобретение таких активов». 6 сентября комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом этот законопроект.
Преступлением будет считаться приобретение активов, которое более чем 15 000 необлагаемый минимум доходов граждан превышают законные доходы (около 583 тыс долл). За необоснованное обогащение грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Такие активы могут быть предметом специальной конфискации. При этом, если разница между приобретенными активами и законными доходами достигать от 38,6 тыс долл до 450 тыс долл, имущество будут взимать судом в гражданском порядке.