Киев, , 14:18 — REGNUM Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) подаёт в суд на председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутата от фракции «Слуга народа» Анастасию Красносельскую, которая призналась, что внесла поправки в законопроект о незаконном обогащении под давлением Международного валютного фонда. Об этом 3 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Когда на комитете рассматривался этот законопроект, руководитель комитета получила звонок от МВФ. Она об этом сказала открыто: «Я получила звонок из МВФ, поэтому давайте снизим порог незаконного обогащения с 15 тыс необлагаемых минимумов до 6,5». Это было яркое свидетельство внешнего вмешательства», — сказал Бойко.

По его словам, фракция «Слуга народа» находится под внешним управлением.

«Дело даже не в том, что в нём (законопроект о незаконном обогащении — ред.) есть, а в том, что он принят под внешним управлением. Мы подаем в суд на тех, кто это сделал… На «Слугу народа» подаем в суд за то, что они открыто, под внешним управлением принимают законопроект, который регулирует деятельность Украины. Это криминальное преступление», — сказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект №1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и наказание за приобретение таких активов». 6 сентября комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом этот законопроект.

Преступлением будет считаться приобретение активов, которое более чем 15 000 необлагаемый минимум доходов граждан превышают законные доходы (около 583 тыс долл). За необоснованное обогащение грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Такие активы могут быть предметом специальной конфискации. При этом, если разница между приобретенными активами и законными доходами достигать от 38,6 тыс долл до 450 тыс долл, имущество будут взимать судом в гражданском порядке.