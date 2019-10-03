Военные эксперты продолжают анализировать прошедший 2 октября 2019 года запуск новой баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки. В Южной Корее считают, что данная ракета имеет дальность поражения свыше 2100 километров. В ходе испытательного пуска она пролетела 450 километров, максимальная высота полёта была 910 километров. Об этом пишет «Российская газета».

Пхеньян, , 14:18 — REGNUM Тесты проводились в акватории Вонсанского залива. Ракета стартовала с дизель-электрической подводной лодки.

Первая информация о том, что Северная Корея создаёт подводные лодки, способные нести баллистические ракеты появилась в 2014 году. К таким выводам позволил прийти анализ снимков с американских разведспутников.

Первый старт ракеты с подводной лодки, специально созданной под эту программу, произошёл в августе 2016 года. Ракета была двухступенчатая, твёрдотопливная, носила название «Букгыксон-1». В ходе анализа её траектории специалисты пришли к выводу, что она способна пролететь расстояние более тысячи километров.

Последние испытания — запуск ракеты с подводной лодки 2 октября 2019 года — свидетельствуют о том, что КНДР располагает как минимум одной подводной лодкой-ракетоносцем, оснащённой ракетами средней дальности. Ранее сообщалось, что такая лодка способна нести 3−4 баллистических ракеты.