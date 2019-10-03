Официальный Минск собирается развивать, укреплять и диверсифицировать отношения с Россией. Об этом 27 сентября в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопросы государственной радиостанции «Голос Америки».

Нью-Йорк, США, , 14:16 — REGNUM Комментируя белорусский «разворот в сторону Запада и, возможно, от России», Макей отметил несправедливость такого вывода и сказал:

«Никто не собирается никуда разворачиваться. Я не могу представить, чтобы Белоруссия, находясь в центре Европы, можно было вдруг взять и перенести в западное пространство или восточное пространство, или какое-то другое место. Белоруссия как была, так и останется в географическом, политическом, да и в общечеловеческом плане там, где она сейчас находится.

Конечно же, отдельные маргинальные, я бы сказал, политики, эксперты в России пытаются усмотреть в стремлении Белоруссии иметь нормальные отношения с Европейским союзом, который является нашим соседом, другими мощными государствами Запада некие движения на Запад, что, якобы, противоречит интересам Российской Федерации».

«Поэтому те возгласы, которые раздаются о том, что Белоруссия куда-то уходит, что это какие-то недружественные шаги по отношению к России, основаны на маргинальном, ущербном менталитете или мышлении тех или иных экспертов в некоторых соседних странах», — заявил белорусский дипломат.

Он уточнил: «Мы намерены развивать и укреплять наши отношения с Россией, потому что мы связаны очень тесно экономически. Но мы намерены диверсифицировать наши отношения, потому что мы видим, что, особенно в периоды финансово-экономических мировых кризисов, невозможно из них выйти, если будешь зависеть только от одной страны. И это нормальное стремление. Потому что, как я уже сказал, Европейский союз является для нас вторым финансово-экономическим партнером».

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