В преддверие объявления в Барнауле очередного конкурса по определению кандидатуры очередного «сити-менеджера» алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин пояснил, почему считает эту должность «расстрельной». Комментируя на своей странице в Facebook появившуюся информацию о якобы большом интересе местных политиков к этой должности, он пояснил:

Барнаул, , 14:13 — REGNUM «В народе-то циркулирует мнение, что там идет гонка и все выстроились в очередь, чтобы припасть к бюджетному пирогу и городскому имуществу. Забавно. Все это выдумки. Как сегодня выразился один из краевых депутатов в беседе со мной: «Никакой очереди нет, ибо нет солидных людей желающих идти на эту расстрельную должность».

А другой чиновник пояснил, что как только будет назначен сити-менеджер, то в первый же день к нему придет судебный пристав и предложит подписать бумагу о том, что назначенный чиновник ознакомлен, что казна Барнаула должна только по судебным решениям более 5 миллиардов рублей! И, естественно, вновь назначенный должен подписать эту бумагу.

Так что реально в Барнауле тупик: и всенародные выборы краевые депутаты не допустили и достойные люди не идут на расстрельную должность сити-менеджера. А что делать нам, барнаульцам? Может быть собрать сходы граждан и самоуправиться?», — задаётся вопросом алтайский общественник Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские единороссы на сентябрьской сессии Алтайского краевого Законодательного собрания зарубили инициативу возврата всенародных выборов мэра Барнаула, которых горожан лишили ещё в 2010 году. Одним из самых вразумительных при этом был довод о том, что в Барнауле нет такого запроса. Но, как показал сбор подписей, организованный представителями оппозиционных фракций, это не соответствует действительности.

И теперь, согласно Уставу Барнаула, после добровольной отставки сити-менеджера Сергея Дугина не горожане, а конкурсная комиссия, половину которой (от гордумы) составят исключительно единороссы, будет продолжать определяться с кандидатами в градоначальники, а потом единороссовское большинство в городской думе Барнаула проголосует «за кого надо». Процедура эта займёт несколько месяцев, а пока городом управляет креатура губернатора Виктора Томенко — первый заместитель главы города Виктор Франк.

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