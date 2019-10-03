Москва, , 14:16 — REGNUM Оказывая Украине финансовую помощь, президент США Дональд Трамп создаёт себе проблемы. Об этом заявил депутат Государственной думы России Алексей Журавлев («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Америка относится к Украине как к престарелой любовнице — уже не возбуждает, а денег просит. Трамп прекрасно понимает, что балаган, который на Украине ему же создаёт проблемы, за его же деньги», — сказал эксперт.

При этом Украина окажется в плачевной ситуации независимо от исхода президентских выборов в США, уверен Журавлёв.

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