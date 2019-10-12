Киев, , 13:29 — REGNUM Значительная часть украинских избирателей, вырывая Украину из лап зарвавшегося Порошенко, в очередной раз мечтала о том, как всё изменится. Почему мечтам не суждено было сбыться, а перемены не случились, рассказывает автор ИА REGNUM Яков Рудь.

Разыскивается народ Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд зря пеняет Украине за то, что и через 5 лет после майдана та остается коррумпированной страной с олигархической экономикой. Аполитично рассуждает госпожа Кальюлайд, не для того Украину майданило, чтобы у нее экономика менялась. Главной идеей был отрыв Украины от России с грамотной прописанной методикой этого процесса. Украина, по этой идее, должна подвергаться долгой и планомерной идейной обработке с четко прописанной программой страданий, обвинять в которых можно злокозненную Россию. А какая там будет экономика или кто станет находится у власти — дело десятое.

В такой парадигме важно, чтобы избиратель продолжал верить: от перестановки слагаемых комедиантов может измениться сумма политической практики. Но то, что Зеленский и его команда перед выборами уверяли о своей готовности всё поменять, и в результате это всё оставили по местам, сменив только вывеску в виде собственных физиономий, полностью подтверждает изложенную теорию.

Читайте подробности в статье Якова Рудя «Глобус Украины: записки из странной страны ZE-ландии».