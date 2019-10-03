Омск, , 13:57 — REGNUM Заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области назначен Роман Минуллин. Как сообщили ИА REGNUM 3 октября в региональном правительстве, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Бурков.

Минуллин назначен на эту должность с 1 октября.

Роман Минуллин родился в Омске. В 2004 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный университет. Карьеру начал с работы на госслужбе в администрации Центрального округа Омска, затем трудился в областных структурах. До нового назначения руководил департаментом приоритетных направлений развития Омской области в минэкономики.

Напомним, министром строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области является уроженец Алтайского края Антон Заев. Как сообщало ИА REGNUM, Заев был назначен на эту должность в июне 2019 года.

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