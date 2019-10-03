Владимир, , 13:56 — REGNUM Начальник УФСИН России по Владимирской области генерал-майор внутренней службы Андрей Виноградов покинул свой пост. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ 30 сентября подписал президент России Владимир Путин.

Виноградов до назначения во Владимир с 2007 года руководил УФСИН России по Костромской области. Начальником УФСИН России по Владимирской области он бы назначен в декабре 2010 года.

Исполнять обязанности главы регионального ведомства будет его бывший первый заместитель Василий Мелюк.