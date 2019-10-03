Курган, , 13:55 — REGNUM Губернатор Курганской области произвёл первые назначения в правительстве Зауралья после своего избрания на пост. Утверждены три заместителя губернатора и один директор департамента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Руководитель аппарата губернатора и его заместитель Оксана Куташи займётся созданием клиентоориентированной модели управленческого аппарата и повышением качества работы этого аппарата. Под её руководством внедряется новый подход в обучении государственных и муниципальных служащих и кадрового резерва.

Она будет координировать и контролировать деятельности трёх региональных ведомств — департамента информационных технологий и цифрового развития, комитета по делам архивов, управления ЗАГС.

Заместитель губернатора Анатолий Воробьёв в новой должности будет курировать работу департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, государственной жилищной инспекции и департамента государственного регулирования цен и тарифов.

На должность директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области назначена Ирина Саблукова, которая в правительстве Зауралья работает с 2011 года и до назначения руководителем ведомства занимала пост начальника управления строительства.

Заместителем губернатора — руководителем представительства Курганской области при правительстве РФ утверждён Андрей Алексеев, который и ранее занимал данный пост. Он отвечает за взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами в интересах региона в Москве.