Киев, , 13:51 — REGNUM Экс-президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко выступил против предоставления Донбассу «оккупированного статуса» и проведения местных выборов в регионе на фоне выдачи российских паспортов. Соответствующее заявление Порошенко сделал 2 октября в кулуарах Верховной рады.

«Когда кто-то думает о быстрой организации выборов на оккупированной территории под дулами российских автоматов, нужно не забывать, что в отличие от 2014−2015 годов сейчас там выданы десятки, а может сотни тысяч российских паспортов. Они хотят, чтобы на украинской земле оккупированный статус выбирали россияне… От этого точно нужно отказаться», — считает Порошенко.

Он призвал Киев обсудить в нормандском формате «дорожную карту» имплементации минского процесса и отказаться от «формулы Штайнмайера».

«Сейчас с этим выходить на нормандский формат — ловушка для Украины. Из неё нам нужно выходить совместно… Выходить очень просто: первое — никакой «формулы Штайнмайера», второе — мы должны обсуждать «дорожную карту» имплементации минского процесса. Совместная «дорожная карта» должна быть предложена Украиной, Францией и Германией с усилением давления на Россию, чтобы этот план был воплощен именно так, как он задумывался», — рассказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2015 года лидеры Украины, России, Германии и Франции в формате нормандской четверки согласовали и подписали комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2).

Документ определял порядок мирного урегулирования конфликта в Донбассе, в частности, прекращение огня, разведение войск, предоставление Донбассу особого статуса и проведение местных выборов. За четыре года стороны так и не выполнили ни одного пункта минских соглашений. 1 октября в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера», которая призвана ускорить реализацию Минских соглашений.