Киев, 3 октября 2019, 13:51 — REGNUM Экс-президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко выступил против предоставления Донбассу «оккупированного статуса» и проведения местных выборов в регионе на фоне выдачи российских паспортов. Соответствующее заявление Порошенко сделал 2 октября в кулуарах Верховной рады.
Он призвал Киев обсудить в нормандском формате «дорожную карту» имплементации минского процесса и отказаться от «формулы Штайнмайера».
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2015 года лидеры Украины, России, Германии и Франции в формате нормандской четверки согласовали и подписали комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2).
Документ определял порядок мирного урегулирования конфликта в Донбассе, в частности, прекращение огня, разведение войск, предоставление Донбассу особого статуса и проведение местных выборов. За четыре года стороны так и не выполнили ни одного пункта минских соглашений. 1 октября в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера», которая призвана ускорить реализацию Минских соглашений.