Минск, , 14:04 — REGNUM Планируемое расширение военного контингента США в Польше носит оборонительный характер и не является провокацией. Об этом заявила поверенный в делах США в Белоруссии Дженнифер Мур в интервью порталу tut. by, опубликованному 3 октября.

Дипломат рассказала, что увеличение в Польше военного присутствия США необходимо для того, чтобы их союзники по НАТО убедились, что Вашингтон придерживается пятой статьи договора Альянса.

Дженнифер Мур не уточнила, от кого нужно оборонятся Польше, но выразила надежду, что в Кремле не расценят это как угрозу.

«Расширение военного контингента в Польше не представляет никакой угрозы для Белоруссии, и я надеюсь, что Россия также не расценит это как угрозу», — заявила Мур.

Напомним, что пятая статья Устава НАТО оговаривает коллективные действия стран-участниц военного блока, в случае нападения на одну из них. В этом случае члены НАТО вправе оказать подвергшемуся нападению государству всевозможную помощь, вплоть до применения военной силы.