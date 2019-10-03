Рим, , 13:45 — REGNUM Решение Дональда Трампа ввести новые пошлины в отношении товаров из ЕС стало следствием его неверного видения будущего, написал на своей странице в Twitter в четверг, 3 октября, лидер Демократической партии Италии Никола Дзингаретти.

Он также назвал решение Трампа следствием «эгоизма, национализма» и установки на приоритет национального суверенитета и высказал намерение «строить будущее другого типа».

Как сообщалось ранее, власти США введут пошлины на товары из Евросоюза, в том числе продукты питания, на общую сумму 7,5 млрд долларов.

Читайте также: Премьер Италии надеется, что США пойдут навстречу Риму в вопросах пошлин