Рим, , 13:41 — REGNUM Европейский союз все чаще передает функции по спасению нелегальных мигрантов в море третьим странам, включая воюющие (Ливию), нарушая тем самым международное законодательство, заявила в ходе своего выступления в Европарламенте в четверг, 3 октября, Карола Ракете, капитан корабля Sea Watch 3 (специализируется на перевозке нелегальных мигрантов).

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутаты Европарламента встретили выступление Ракете, в котором она призвала отказаться от борьбы с нелегальной миграцией, аплодисментами. Сторонники ограничения нелегальной миграции, включая лидера итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, назвали «позором» эти аплодисменты в адрес человека, откровенно нарушавшего законодательство стран-членов ЕС.

Летом 2019 года итальянский суд арестовал корабль Sea-Watch 3 за нарушение закона и доставку в страну нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии, а также за неповиновение приказам береговой охраны. В сентябре, после отставки Сальвини с поста министра внутренних дел, прокуратура Италии открыла производство уже в отношении самого лидера «Лиги».

В 2018 году в Италии по инициативе «Лиги» был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрантов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны. В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Сформированное в сентябре 2019 года новое правительство Италии без «Лиги» смягчает правила в сфере нелегальной миграции. Порты Италии вновь открыты для перевозчиков.

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