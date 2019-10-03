Куала-Лумпур, , 13:41 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которому 94 года, раскрыл секреты своего долголетия, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что один из секретов заключается в том, чтобы никогда не переедать.

«У меня есть несколько правил для поддержания здоровья, одно из которых — не переедать. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Когда вы видите людей, которым за 40, и их животы выпирают, это является признаком того, что они едят слишком много», — отметил Махатхир Мохамад, добавив, что «он всегда следовал совету матери, которая говорила, что, когда чувствуешь, что еда вкусная, переставай ее есть».

По его словам, изучая медицину, Махатхир Мохамад понял, что, когда пища имеет приятный вкус, человек склонен есть слишком много.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что мышцы и мозг всегда должны быть в работе, поэтому человек всегда должен быть активным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад пообещал покинуть свой пост до всеобщих выборов в Малайзии, которые должны пройти в мае 2023 года.

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