Киев, , 11:35 — REGNUM Украинские аналитики так ненавидят Россию, что пишут о ней на русском. Не для того ли, чтобы «на другом берегу» из было удобнее читать? О чем эти творения и какой у них уровень владения материалом, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на примере аналитического издания «Главред».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт издания — генерал-лейтенант Игорь Романенко, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, в недавнем прошлом заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины. Пишет Романенко очень много про Путина и его коварные планы, одолеть которые украинцы могут лишь партизанской войной и выдачей оружия населению, потому что ООН Путину не указ. Мысля же геополитически, аналитик делает прогноз о развале России, который неизбежен и с большой вероятностью начнется с Востока страны. Тому поспособствуют отношения Москвы с Пекином и Вашингтоном.

Романенко исходит из того, что сейчас «Россия готова вернуть Японии два из четырех островов в обмен на юридическое прекращение войны с Японией». Несмотря на то, что на определенном этапе такая возможность — передать два острова — в Кремле допускалась, сейчас ряд значимых обстоятельств делают подобное решение маловероятным, — к тому же, оно не устраивает самих японцев. Что же до «юридического прекращения войны», то для этого не требуется сдавать земли: данное действие произведено еще в 1956 году с помощью подписанной и ратифицированной Советско-японской совместной декларации. В первых же строках этого документа сказано, что состояние войны между СССР и Японией «прекращается со дня вступления в силу настоящей декларации».

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «На Украине страстно желают распада России, надеясь, что он начнётся с Курил».