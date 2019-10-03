Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД Польши Яцек Чапутович и Литвы Линас Линкявичюс не приедут в Минск на запланированную 4−5 октября встречу высокого уровня в рамках «Восточного партнёрства». Об этом проинформировали пресс-службы ЕК и МИД стран ЕС.

Минск, , 13:27 — REGNUM Европейские дипломаты не спешат с объяснением причин отказа от визита в Минск, констатируя лишь факт отказа. Не исключено, что в связи отсутствием Могерини пошла цепная реакция и в МИД стран ЕС посчитали нецелесообразным присутствие на мероприятии с пониженным статусом.

МИД Белоруссии не комментирует ситуацию. Ранее сообщалось, что Федерика Могерини встретится с Александром Лукашенко и главой белорусского Совмина Сергеем Румасом. Планировалось рассмотреть около двух десятков документов по сотрудничеству Белоруссии с ЕС, в том числе соглашение по визам.

Полномочия Могерини истекают в ноябре. Таким образом, соглашения с ЕС будут обсуждаться в лучшем случае в феврале с новым руководителем дипломатии Евросоюза.

Для белорусских обывателей это означает, что активность главы МИД Белоруссии Владимира Макея привела к подорожанию виз ЕС с 60 до 80 евро вместо удешевления до 35 евро.