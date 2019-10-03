Анкара, , 13:28 — REGNUM Посольство Украины в Турции призвало к бойкоту отеля Polat Renaissance Hotel, в котором состоялся экономический форум с участием представителей бизнеса Крыма и Турции. Сообщение опубликовано 2 октября на странице посольства в социальной сети Twitter.

«Отель Polat Renaissance Hotel в Стамбуле солидаризировался с российским «оккупантом». Отныне в отеле не будут останавливаться делегации с Украины. Надеемся, украинские туристы тоже сделают такие выводы», — написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Отметим, что изначально мероприятие должно было пройти 1 октября в отеле сети Hilton в Стамбуле. Узнав об этом, посольство Украины начало рассылать письма местным властям, промышленным и коммерческим союзам, а также руководству отеля с требованием помешать мероприятию. Несмотря на это, бизнес-форум состоялся в другом отеле Стамбула.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг информацию о возобновлении транспортного сообщения между Украиной и Крымом.

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Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума, который состоялся в 2014 году после вооружённого государственного переворота в Киеве и уничтожения законной украинской власти. Идею воссоединения с Россией поддержало подавляющее большинство участников референдума.