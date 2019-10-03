Минск, , 13:31 — REGNUM Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило информацию о переносе визита в Минск верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Об этом 3 октября сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Подтверждаем перенос визита Федерики Могерини в Минск [4−5 октября]», — приводит ТАСС слова Глаза.

Кроме этого, он сообщил, что мероприятие по программе «Восточное партнерство» с участием Могерини, запланированное в Минске на эти дни, также будет перенесено.

Отметим, ранее стало известно, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила запланированный на 4−5 октября визит в Белоруссию. В ходе визита предполагались её встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом 4-го октября и 5-го октября — с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.