Челябинск, , 13:12 — REGNUM В Челябинской области в ближайшее время будет назначен новый руководитель управления Госжилинспекции. Это следует из слов губернатора Алексея Текслера на заседании облправительства.

Алексей Текслер Gubernator74.ru

«Также будет осуществлена смена руководителя главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», — сказал глава области на заседании.

Отметим, сейчас и.о. руководителя является Элла Борисова. Перед неё инспекцию возглавлял Олег Датских, но Текслер не продлил с ним контракт.

Как сообщало ИА REGNUM, также губернатор объявил о новых назначениях. В частности, бывший спикер думы Челябинска Станислав Мошаров стал его заместителем.