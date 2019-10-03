Челябинск, 3 октября 2019, 13:12 — REGNUM В Челябинской области в ближайшее время будет назначен новый руководитель управления Госжилинспекции. Это следует из слов губернатора Алексея Текслера на заседании облправительства.
«Также будет осуществлена смена руководителя главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», — сказал глава области на заседании.
Отметим, сейчас и.о. руководителя является Элла Борисова. Перед неё инспекцию возглавлял Олег Датских, но Текслер не продлил с ним контракт.
Как сообщало ИА REGNUM, также губернатор объявил о новых назначениях. В частности, бывший спикер думы Челябинска Станислав Мошаров стал его заместителем.